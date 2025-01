Onderwijsraad: toets bekwaamheid beginnende leraren

De Onderwijsraad adviseert de minister van Onderwijs om een landelijke toets in te voeren die toekomstige leraren moeten maken aan het einde van hun opleiding. Dit moet ervoor zorgen dat elke leraar, ongeacht de gevolgde opleiding, er aantoonbaar klaar voor is om voor de klas te staan.

Nu moeten nieuwe docenten juist een toelatingstoets maken aan het begin van hun opleiding. Maar volgens de Onderwijsraad blijkt dat die toetsen aan het begin weinig zeggen over het niveau dat aan het einde van de opleiding is bereikt. Bovendien kunnen toelatingstoetsen de instroom belemmeren.

Met het advies hoopt de raad de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en het lerarentekort aan te pakken.

Vierhonderd verschillende routes

Op dit moment zijn er bijna vierhonderd verschillende routes die mensen kunnen volgen om leraar te worden, van hbo- en wo-opleidingen tot zij-instroomtrajecten. Elke opleiding hanteert verschillende regels.

"Elke leraar kunnen we heel goed kunnen gebruiken. Daarom zijn er nu ook zo veel flexibele routes, zoals een zij-instroom", zegt de voorzitter van de Onderwijsraad Louise Elffers.

In de wet staan wel eisen over vakinhoud, didactiek en pedagogiek, maar deze zijn volgens de Onderwijsraad te globaal omschreven. Daardoor is het niet zeker of alle opleidingen leraren opleiden tot ten minste het gewenste minimumniveau.

De raad stelt daarom voor om specifieke eisen te maken voor alle lerarenopleidingen en aan het einde van de opleiding te toetsen of een nieuwe leraar daaraan voldoet. "Welke route je ook hebt gevolgd, we willen wel zeker weten dat je er klaar voor bent om voor de klas te staan", aldus Elffers.