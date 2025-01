Zangeres en presentatrice Manuëla Kemp (61) overleden

Zangeres en presentatrice Manuëla Kemp is overleden. Dat heeft haar echtgenoot bekendgemaakt. Manuëla Kemp was 61 en lag al enkele weken in coma na een ernstig scooterongeluk in Portugal.

Kemp werd vooral bekend door het televisieprogramma Maan bij nacht en het muziekprogramma De vrienden van Amstel, waarin ze zelf ook zong. Kenmerkend was haar hese, sensuele stemgeluid.

Muziek was een belangrijk deel van haar leven. Zo maakte Kemp deel uit van vijf verschillende bands waarmee ze lange tijd optrad en deed in 2004 mee aan het Nationaal Songfestival. Het lied In het licht van jouw ogen van haar groep Camp Girls verloor van Without You door Re-Union.

Rotjes door de brievenbus

Kemp (13 februari 1963) groeide op in Kwadijk, een lintdorp tussen Purmerend en Edam. Haar jeugd was naar eigen zeggen "ontzettend saai, gereformeerd". Haar ouders scheidden toen ze drie was. Vader vertrok naar Groningen en werd een vrijgevochten kunstenaar. Manuëla en haar zus bleven bij haar gereformeerde moeder wonen in Kwadijk.

De scheiding viel niet goed in het dorp. "De buren roddelen ontzettend over ons", vertelde ze vorig jaar in de Varagids. "Scheiden op het dorp was not done. Daar had je gewoon een slecht huwelijk. We waren daardoor soms mikpunt van pesterijen: kwamen er rotjes door de brievenbus."

Met haar moeder had ze een moeilijke relatie. "Ze was ontzettend streng en netjes: wij kinderen mochten niet met schoenen aan in huis. Ik geloof dat ze twee, drie keer per dag alles afstofte, ze was constant aan het schoonmaken."

Klassieke muziek

Haar moeder was een klassieke zangeres en er stond thuis vaak klassieke muziek aan. Tv-kijken mocht niet. "Dat mocht niet van God ofzo. We hadden er wel een, maar die haalde ze alleen voor het Journaal uit de kast."

In haar puberteit begon Manuëla Kemp zich af te zetten tegen de klassieke muziek van haar moeder en ontdekte de popmuziek. Na het avondatheneum en een etaleuropleiding zette Kemp haar eerste schreden in de showbizz. Ze liep modeshows, was dj bij radiopiraat Dynamic en zangeres in de meidengroep The Revellettes.

In een promotiefilmpje voor de Week van de jaren 60 vertelde Manuëla Kemp in 2016 over haar muzikale vorming.