Limburgers kunnen 'Mestreechs sjrieve' oefenen met dialect-app

Bijna de helft van alle Limburgers spreekt Limburgs, maar schrijven in het dialect hebben de meesten nooit geleerd. De gemeente Maastricht heeft daarom een app laten ontwikkelen om inwoners het Mestreechs sjrieve bij te brengen.

Yuri Michielsen, voorzitter van de Limburgse Academie, is een van de bedenkers. "Het ging ons om het ontwikkelen van leermateriaal rond de spelling van het Maastrichts, maar dan niet op een traditionele lesmanier. Door het gebruik van de spelvorm hoef je niet meer op de klassieke manier spellingregels te leren of in een schoollokaal te zitten", zegt hij tegen L1 Nieuws.

Fouten geanalyseerd

Om te onderzoeken waar Maastrichtenaren het meeste moeite mee hadden qua spelling, is onderzoek gedaan naar teksten op een Facebookpagina in het Maastrichts met 20.000 leden. "Zaken waarin de meeste fouten gemaakt worden, hebben een plaats gekregen in de app", zegt Michielsen.

"De opbouw gaat van vrij eenvoudig tot het spellen van woorden die echt wel behoorlijk afwijken van het geschreven Nederlands. Hopelijk merken de gebruikers dat niet. Die moeten na verloop van tijd vooral merken dat het steeds beter gaat met hun spelling van het Maastrichts."

Ook de animo voor een traditionele cursus Limburgs is al jaren hoog. De makers van de app hopen nu ook een andere doelgroep te bereiken die liever niet plaatsneemt in een klaslokaal.

Andere Limburgse varianten

Volgens de makers kunnen met de software van de app in de toekomst ook andere varianten van het Limburgs worden gerealiseerd.