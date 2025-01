Opkomende popartiesten krijgen te weinig betaald voor optredens

Nederlandse opkomende popmuzikanten krijgen structureel te weinig betaald voor hun optredens en moeten er vaak zelfs geld op toeleggen, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Dat moet veranderen, vinden muzikanten, boekers, managers en programmeurs van popzalen die mee hebben gedaan aan de 'Fair Pop Pilot'.

Het onderzoek was afgelopen najaar. Een paar maanden lang werden muzikanten die bij acht poppodia optraden, bij wijze van proef betaald volgens het 'fair pay'-principe. Dat is een richtlijn die de muziekindustrie zelf een aantal jaar geleden heeft opgesteld en die in lijn is met een minimumloon of modaal inkomen. Hoe hoog de vergoeding is, is afhankelijk van de fase waarin de carrière van de muzikant zich bevindt.

Hoge zaalkosten

Om tot een eerlijke beloning te komen, moest bij alle deelnemende artiesten minimaal 35 procent aan hun gage worden toegevoegd. In sommige gevallen liep dat zelfs op tot 72 procent.

"Dat komt onder meer doordat de kosten van zalen heel hoog zijn geworden", zegt Rita Zipora. Ze is voorzitter van het onderzoek en bestuurslid van BAM! Popauteurs, de grootste belangenverenging voor Nederlandse artiesten, songwriters en producers van popmuziek. "Poppodia zijn geprofessionaliseerd en moeten nu veel meer geld uitgeven aan techniek, personeel, veiligheid, enzovoort. Maar het budget voor de programmering is niet meegegroeid. Daardoor blijft er weinig over voor de artiest."

In het onderzoek werden niet alle popmuzikanten meegenomen, zegt Zipora. "Echte beginners en grote namen vielen erbuiten. We hebben onderscheid gemaakt tussen twee categorieën. Artiesten die in fase 1 zitten, zijn al een tijdje bezig en hebben een team om zich heen. Fase 2-artiesten hebben al behoorlijk wat fans en kunnen veel kleine zalen uitverkopen. Bij beide groepen zie je dat ze niet uit de kosten komen, laat staan zichzelf kunnen uitbetalen."