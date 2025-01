Waarde Nederlandse landbouwexport in 2024 met bijna 5 procent gestegen

Hoge cacaoprijs

In de ranglijst van meest uitgevoerde landbouwproducten is de top drie vorig jaar ongewijzigd gebleven, met de export van zuivel en eieren op één, de sierteeltexport op twee, en de vleesexport op drie.

Opvallendste stijger in de top tien is cacao. Door een zeer sterke stijging van de cacaoprijs is de exportwaarde van cacao en cacaobereidingen met 66 procent toegenomen. Cacao is nu het vierde Nederlandse landbouw-exportproduct, een jaar eerder stond deze productgroep nog op de elfde plek.

Nederland importeert cacaobonen voor verwerking met name uit Ivoorkust en Ghana. Volgens de onderzoekers is de prijs met name hard gestegen door een zwakke cacao-oogst in deze landen.

Minder uitvoer naar China

Net als in voorgaande jaren is Duitsland de grootste afnemer van Nederlandse landbouwgoederen: een kwart van de totale export ging naar de oosterburen. Ook naar landen als België, Frankrijk en het VK werd meer geëxporteerd.

De landbouwexport naar China is in 2024 juist met 12 procent afgenomen. Dat heeft vooral te maken met een teruglopende vraag naar Nederlands babymelkpoeder en Nederlands varkensvlees, schrijven de onderzoekers.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.