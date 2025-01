Alcaraz bereikt vierde ronde Australian Open en belooft tatoeage bij titel

Na afloop beloofde Alcaraz dat hij een tatoeage van een kangoeroe laat zetten als hij de beker wint. Ook na zijn vorige grandslamtitels volgde een tattoo, onder meer een Eiffeltoren (Roland Garros) en een aardbei (Wimbledon).

Ook Zverev en Paul door

Alexander Zverev plaatste zich voor de zesde keer in zijn carrière voor de achtste finales. De als tweede geplaatste Duitser wees de Brit Jacob Fearnley met 6-3, 6-4, 6-4 terug.

Zverev, die in 2024 tot de halve finales reikte, verloor in Melbourne nog geen set. Ook de Brit wist het hem niet echt lastig te maken. In elke set had Zverev aan één setpunt genoeg. Hij evenaarde met zijn zesde achtstefinalesplaats in Melbourne het Duitse record van Boris Becker.

Ook Tommy Paul drong door tot de vierde ronde. De als twaalfde geplaatste Amerikaan had het tegen Roberto Carballés (ATP-57) één set lastig, maar eindigde sterk met tien gewonnen games op rij: 7-6 (0), 6-2, 6-0.