Chili Peppers, Gaga en Eilish op benefietconcert voor branden LA

Popsterren uit Californië en de rest van de VS treden eind deze maand op in een benefietconcert voor de slachtoffers van de branden in Los Angeles. Uit de stad zelf staan onder meer de Red Hot Chili Peppers, Joni Mitchell en Earth, Wind and Fire op het podium.

Daarnaast treden ook uiteenlopende artiesten op als Billie Eilish, Katy Perry, Sting, Rod Stewart, Green Day, Gwen Stefani, Stevie Nicks, Stephen Stills en Lady Gaga. Er wordt verwacht dat in de aanloop naar het concert nog meer beroemde namen bekendgemaakt zullen worden.

Het concert wordt op 30 januari gegeven in de Intuit Dome in Inglewood en het daarnaast gelegen Kia Forum. Het wordt live uitgezonden op verschillende streamingsdiensten als Netflix, Amazon Prime, Spotify en YouTube. Tickets gaan woensdag in de verkoop.

De opbrengsten van de inzamelingsactie gaan zowel naar organisaties die momenteel noodhulp leveren als goede doelen die gedupeerden op langere termijn helpen. Ook zal er geld worden gebruikt om te voorkomen dat zo'n ramp zich kan herhalen.

Korte adempauze

Verbeterde weersomstandigheden geven brandweerlieden vandaag een soort adempauze: de twee grootste branden zijn op de tiende dag niet verder in omvang toegenomen doordat de wind is gaan liggen. Wel waarschuwen meteorologen dat de droge woestijnwind zondag weer aantrekt.

De branden hebben inmiddels een gezamenlijke omvang van ruim 150 vierkante kilometer, een gebied anderhalf keer groter dan Den Haag. Vele duizenden woningen zijn verloren gegaan en zeker 27 mensen zijn omgekomen.

In totaal hebben ruim 82.000 inwoners van de stad hun huis moeten verlaten, voor nog eens 90.000 inwoners dreigt hetzelfde. De brandweer waarschuwt dat het nog dagen kan duren voordat mensen naar hun uitgebrande woningen kunnen terugkeren: eerst moeten schadelijke stoffen worden verwijderd en bijvoorbeeld neergekomen hoogspanningsdraden worden opgeruimd.

Daarnaast dreigen op sommige plekken aardverschuivingen, doordat de grond los is komen te zitten nu vegetatie is weggebrand. De verwachting is dat de branden zeker 250 miljard dollar aan schade zullen veroorzaken, waarmee het de duurste natuurramp is uit de Amerikaanse geschiedenis.

Maaltijden uitdelen

Allerlei beroemdheden hebben geld toegezegd voor de wederopbouw of geven een andere vorm van steun. Zo doneerde Beyoncé 2,5 miljoen dollar. Het huis van haar moeder is door de brand verwoest. Filmsterren Leonardo DiCaprio en Jamie Lee Curtis droegen ieder een miljoen bij.

Jennifer Garner, de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hielpen mee maaltijden uit te delen aan reddingswerkers en ontheemden.

De vrouw van Bruce Willis plaatste op Instagram beelden hoe hij persoonlijk brandweerlieden bedankt voor hun inzet. De 69-jarige acteur verscheen de afgelopen twee jaar nog maar nauwelijks in het openbaar sinds hij aankondigde te lijden aan frontotemporale dementie.

"Bruce liet nooit een kans voorbijgaan hulpverleners met een handdruk te bedanken en dat was gisteren niet anders", schreef zijn vrouw Emma Heming Willis bij de beelden die ze deelde.