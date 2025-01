Sabalenka zonder setverlies door op Australian Open, ondanks problemen met service

Tweevoudig kampioene Aryna Sabalenka is op de Australian Open doorgedrongen tot de achtste finales. De Belarussische speelde tegen Clara Tauson (WTA-42) niet groots, maar won wel: 7-6 (5), 6-4.

Vooral serverend was het ondermaats. De zeven games leverden evenzoveel breaks op. Tauson brak Sabalenka in de zevende game op love, maar hield de voorsprong niet vast. Op 6-5 morste Sabalenka nog vier setpunten om in de tiebreak wel toe te slaan.

Ook in set twee ging het niet vanzelf. In de slotgame poetste de titelhoudster nog twee breakkansen weg.

Winderige omstandigheden

Het was voor Sabalenka haar slechtste start in een wedstrijd sinds 2022, toen in San Diego haar service vier keer werd gebroken in de openingsset. Volgens de 26-jarige Sabalenka kwam dat onder andere door de winderige omstandigheden.

"Na een paar games werden de ballen veel zwaarder en werd het moeilijk om nog agressieve, krachtige services te slaan. Dus toen ben ik gaan proberen de service meer te sturen en rally's op te bouwen", verklaarde de Belarussische. "Tauson retourneerde heel goed, en ik ook. Daarom was het zo'n nogal ongebruikelijke wedstrijd."

Sabalenka kan de eerste vrouw worden sinds de Zwitserse Martina Hingis die de Australian Open drie keer op rij wint. Hingis deed dat tussen 1997 en 1999. De nummer één van de wereld won dit seizoen tot dusver al haar acht partijen. In Melbourne is ze al zeventien wedstrijden ongeslagen.