KNMI: code geel in deel van het land vanwege dichte mist

In het midden en zuiden van het land geldt code geel vanwege dichte mist. Het zicht is plaatselijk minder dan tweehonderd meter, wat kan leiden tot hinder voor het verkeer. Vooral in het zuidoosten van het land kan het zicht slecht zijn, ook is het daar plaatselijk glad.

De waarschuwing geldt voor de provincies Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Eerder vanmorgen gold de weerswaarschuwing van het KNMI voor het hele land. Delen waar het erg mistig is moeten daar zeker de rest van de ochtend nog rekening mee houden.

Voor zover bekend heeft de mist geen gevolgen gehad voor het luchtverkeer van en naar Schiphol. Eerder deze week moest de luchthaven tientallen vluchten schrappen door de mist.

Het blijft een groot deel van de dag grijs. Later op de dag kan de zon tevoorschijn komen. Het wordt vandaag 0 tot 5 graden.