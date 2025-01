Nederlandse Hengeveld wint na zwaar jaar eerste etappe Tour Down Under

Daniek Hengeveld heeft de eerste etappe van de Tour Down Under op haar naam geschreven. Ze kwam na een etappe van bijna 102 kilometer solo over de finish. De 22-jarige Hengeveld liet in finishplaats Aldinga het peloton 36 seconden achter zich.

Daarmee is Hengeveld ook de eerste leider in het algemeen klassement in de negende editie van de Tour Down Under, de eerste WorldTour-koers van het seizoen.

De wielerkoers in Australië voor vrouwen, die tot nu toe nog slechts één keer door een niet-Australische werd gewonnen, bestaat uit drie etappes en eindigt zondag.

Zware valpartij

Het is voor Hengeveld haar eerste grote zege in het profpeloton. Met de ritwinst in Australië laat de Nederlandse een zwaar jaar achter zich. Hengeveld raakte vorig jaar juni, een maand na haar debuut in een grote ronde (de Vuelta), betrokken bij een zware valpartij in de Tour of Britain.

Daar hield ze een gebroken kaak, een gebroken sleutelbeen en enkele gebroken ribben aan over. De gevolgen van die val waren niet alleen fysiek, maar ook mentaal. "De laatste paar dagen zijn de zwaarste dagen uit mijn leven geweest met zowel fysieke als mentale pijn", liet ze destijds weten op haar Instagram-pagina.

De reden voor haar val was voor Hengeveld reden voor een oproep aan haar collega-wielrenners. "Laat dit alsjeblieft een eye-opener zijn voor iedereen: de mentale staat van een renners is net zo belangrijk als de fysieke gesteldheid. Praat over waar je doorheen gaat. Er was bij mij zoveel gaande buiten het wielrennen om dat ik mij niet kon focussen. Dat heeft waarschijnlijk de val veroorzaakt."