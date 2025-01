Wekdienst 17/1: Nieuwe auto's voor politie • Iraanse president bezoekt Rusland

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de storingen op en werkzaamheden aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Iraanse president Pezeshkian brengt een bezoek aan Rusland. Hij ontmoet daar onder meer president Poetin. Moskou heeft aangekondigd dat de landen een strategisch partnerschap zullen ondertekenen.

Het Internationaal Monetair Fonds komt met een update van zijn ramingen voor de wereldeconomie. Bij de laatste grote raming in oktober was de verwachting nog dat de mondiale groei stabiel zou blijven.

Onder de acht clubs die zijn doorgedrongen tot de kwartfinale van de de KNVB-beker is reuzendoder Quick Boys uit Katwijk aan Zee. Vanmiddag om 17.00 uur is de loting.

En op een circuit in Lelystad presenteert de politie een aantal nieuwe automodellen. Alle surveillanceauto's worden vervangen.

Wat heb je gemist?

De Israëlische premier Netanyahu heeft voor eerst bevestigd dat er een akkoord is met Hamas over een staakt-het-vuren en over vrijlating van gijzelaars. Woensdag kwam al naar buiten dat er een akkoord was bereikt, maar Netanyahu zei gisteren dat Hamas nog op het laatste moment concessies wilde afdwingen.

Later vandaag roept Netanyahu zijn veiligheidskabinet bijeen om over de deal te stemmen. Pas morgen zal het voltallige kabinet erover praten. Het is de vraag of twee ultrarechtse ministers ermee zullen instemmen. In het Israëlische parlement is wel genoeg steun voor de deal, maar Netanyahu wil ook zijn coalitie bijeen houden.