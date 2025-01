Knegt voor EK terug in Dresden, waar hij alles won: 'Heb hier alles meegemaakt'

Bondscoach Niels Kerstholt ziet tot zijn genoegen dat de worsteling bij Knegt voorbij is en dat hij zich onvoorwaardelijk inzet voor het team. "Waar je dat aan merkt? Niet overal meer tegenaan schoppen, niet alleen maar voor je eigen belang gaan, maar ook voor het grotere geheel."



Met zijn schat aan ervaring is de 35-jarige Knegt in de aflossingsploeg een verlengstuk van de coach. "Ik probeer mijn mening te geven over wat het beste is voor de mannenploeg", vertelt Knegt. "En nu maar hopen dat ze begrijpen dat ik met die ervaring wel het juiste zeg."

Vorm van 2018

Natuurlijk blijft Knegt proberen om ook individueel weer stappen te zetten. Of hij ooit het niveau van dat memorabele toernooi in 2018 nog kan benaderen, is twijfelachtig.

"Dat is lastig te zeggen. Hij is ook al wat ouder", zegt Kerstholt. "De afgelopen vijf maanden is hij gegroeid. Maar je weet nooit wanneer die steile lijn omhoog weer gaat afvlakken."