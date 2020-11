BBC gaat geruchtmakend interview prinses Diana na 25 jaar onderzoeken

Wat speelde er rondom het geruchtmakende interview dat prinses Diana gaf aan verslaggever Martin Bashir? De Britse omroep BBC stelt 25 jaar later een onderzoek in.

In het interview vertelt prinses Diana over haar probleemhuwelijk met prins Charles. Het interview, dat in november 1995 werd uitgezonden, trok 23 miljoen Britse kijkers, een recordaantal en nog altijd een van de beste bekeken Britse televisieprogramma's ooit. Diana en Charles gingen kort na het interview uit elkaar.

Het is volgens correspondent Tim de Wit opvallend dat de aankondiging nu komt, omdat het vrijdag exact 25 jaar geleden is dat het interview werd uitgezonden. "Dit was het interview waarin ze zei: "Er zijn drie mensen in dit huwelijk", waarmee ze refereerde aan de minnares van haar man, Camilla Parker Bowles.

Prinses Diana praat in het interview in 1995 over haar probleemhuwelijk met prins Charles: