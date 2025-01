Honderd nieuwe profwielrensters: kan de sport de eigen ontwikkeling wel bijbenen?

De divisies in het vrouwenwielrennen

De hoogste divisie in het wielrennen bestaat uit 'WorldTeams'. Vijftien ploegen maken daarvan deel uit en hebben startrecht in de grootste wedstrijden van het jaar, zoals de Tour de France Femmes. Zij moeten hun rensters een minimumloon van 38.000 euro per jaar betalen. Deze divisie is in 2020 opgericht en bestond toen uit acht ploegen, die hun rensters 15.000 euro per jaar moesten betalen.

Sinds dit jaar zijn daarnaast ook de 'ProTeams' geïntroduceerd. Deze tweede proflaag markeert een nieuwe stap in de professionalisering van het vrouwenwielrennen. De teams doen op uitnodiging mee aan de grootste wedstrijden van het jaar en hanteren een minimumloon van 20.000 euro per jaar. Ten opzichte van het derde niveau moeten ze ook veel in de begeleiding investeren.

Het derde niveau bestaat uit 'continentale' teams. Deze teams mogen alleen meedoen aan de grootste wedstrijden als er plek over is en hebben geen vastgesteld minimumloon vanuit de UCI. De nationale wielerbonden controleren deze teams, waardoor de gehanteerde normen en waarden per land verschillen. Deze ploegen zijn officieel niet professioneel. In Nederland hanteert de KNWU een minimumloon van 500 euro per maand (ongeveer 6.000 euro per jaar).