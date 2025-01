Beoogde minister Binnenlandse Zaken VS in hoorzitting: 'Olieproductie moet omhoog'

Doug Burgum, de door Trump beoogde minister van Binnenlandse Zaken, zegt tegenover de Senaat dat de VS de "AI-wapenwedloop met China" gaat verliezen tenzij het land meer energie gaat opwekken uit fossiele brandstoffen.

Burgum werd net als de andere beoogde ministers ondervraagd door de Senaat. Hij wordt gezien als een cruciale minister in het uitvoeren van het energiebeleid van Trump, samen met de beoogde minister voor Energie Chris Wright, die gisteren al door de Senaat bevraagd werd.

De steenrijke Burgum, die gouverneur was van North-Dakota, is naast kandidaat-minister ook beoogd voorzitter van een nationale raad waarin beleid wordt gemaakt om meer energie in Amerika te produceren. Hij wordt daarom ook wel Trumps beoogde 'energietsaar' genoemd.

Kunstmatige intelligentie

President Biden tekende deze week een uitvoerend bevel om land open te stellen voor AI-infrastructuur zoals serverruimtes. Die zijn belangrijk omdat er krachtige computers nodig zijn en enorme hoeveelheden data om kunstmatige intelligentie (AI) te trainen en gebruiken.

Voorwaarde van Biden voor het openstellen van land voor dit soort doelen is echter wel dat de stroom afkomstig is van schone elektriciteitsbronnen. Naar verwachting zal de regering van Trump dit snel terugdraaien, wat ook uit de woorden van Burgum bleek.

'Hindernissen'

Hij stelt dat er juist meer land moet worden opengesteld voor het boren naar olie en stelde voor om minder belastingvoordeel te geven aan duurzame bedrijven die "met tussenposen onbetrouwbare energie" leveren. Volgens Burgum is er een energiecrisis in het land vanwege een zwak elektriciteitsnetwerk en "hindernissen" van de overheid waardoor bedrijven geen centrales mogen bouwen die energie opwekken uit fossiele brandstoffen.

Tijdens zijn campagne sprak Trump al over het opvoeren van olieboringen. Meerdere malen gebruikte hij de zin "Drill, baby, drill" om dat plan kracht bij te zetten. Burgum maakte in zijn hoorzitting zoals verwacht duidelijk dat de regering-Trump een duidelijk andere koers gaat varen op energiegebied.

'Windenergie is onbetrouwbaar'

Wind- en zonne-energie noemt hij onbetrouwbaar want "de zon schijnt niet altijd en de wind waait niet altijd". Volgens hem kan het maximaliseren van de energieproductie de consumentenprijzen verlagen, maar gaat dat niet ten koste van schoon water en schone lucht.

Hij denkt uitstoot voor fossiele brandstoffen te kunnen reduceren met nieuwe technologieën zoals het afvangen en opslaan van koolstof. Klimaatclubs wijzen erop dat deze technologie nog niet op grote schaal is getest en dat die nog te schaars en te duur is om op grote schaal in te zetten.