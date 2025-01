Test SpaceX-ruimtevaartuig Starship deels mislukt na korte tijd in ruimte

Een test met een prototype van SpaceX-ruimtevaartuig Starship is deels mislukt. Het ruimtevaartuig werd wel de ruimte in geschoten, maar ruim acht minuten na de lancering verloor het bedrijf contact met de bovenste trap van het ruimtevaartuig.

Volgens het bedrijf van Elon Musk viel Starship uit elkaar. Het bedrijf spreekt van een "snelle ongeplande demontage". De motoren leken er een voor een mee op te houden tijdens het opstijgen. Ook hadden er test-satellieten moeten worden uitgezet, wat ook niet gelukt is.

Vanwege de deels mislukte test moesten zeker twintig toestellen van luchtvaartmaatschappijen die boven de Golf van Mexico vlogen hun route wijzigen om vallend puin te vermijden.

Gecontroleerde landing

Het was de bedoeling dat de bovenste trap van Starship, die 2 meter hoger was dan eerdere versies, een uur na de lancering in Texas een gecontroleerde landing zou maken in de Indische Oceaan.

Een volledige mislukking is de test zeker niet. Volgens SpaceX helpt de test met het verbeteren van de betrouwbaarheid van Starship. Ook deed de Super Heavy-booster, het deel van de raket dat het eerste deel van de vlucht voor zijn rekening neemt, zijn werk.

Het deel werd na bijna vier minuten succesvol losgekoppeld van het bovenste deel. De booster keerde zo'n zeven minuten na de lancering terug naar het lanceerplatform in Texas en werd daar 'opgevangen' door de gigantische mechanische armen.

Zevende testvlucht

Het was de zevende testvlucht van de grootste en krachtigste raket ter wereld. NASA heeft een paar Starships gereserveerd om later dit decennium astronauten op de maan te laten landen. Musks grote doel is om zijn raketten uiteindelijk Mars te laten bereiken.

Minder dan een dag voor de test van Starship werd de megaraket New Glenn van concurrent Blue Origin voor het eerst gelanceerd. De tweede trap van de raket kwam succesvol in een baan op duizenden kilometers van de aarde. De onderste trap keerde echter niet zoals gepland terug naar een platform in de Atlantische Oceaan, maar ging verloren boven zee.

New Glenn is een stuk kleiner dan Starship: