Man in duinen Katwijk zwaargewond geraakt, waarschijnlijk door vuurwerkongeval

Een man is gisteravond in de duinen van Katwijk zwaargewond geraakt, waarschijnlijk komt dat door vuurwerk dat illegaal werd afgestoken rond de bekerwedstrijd Quick Boys-Heerenveen.

Volgens Omroep West is de man zijn hand kwijtgeraakt en heeft hij een beenwond. Voor aanvang van de wedstrijd werd in het stadion een professionele licht- en vuurwerkshow gegeven. Buiten het stadion werd tijdens de wedstrijd echter ook illegaal vuurwerk afgestoken.

De politie bevestigt aan het AD dat er een man in de duinen gewond is geraakt en dat het lijkt te gaan om een vuurwerkongeval.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zocht na het ongeval met zaklampen in de duinen. Volgens Omroep West werd daarbij vermoedelijk gezocht naar de hand van de man.

Stilgelegd

Het duel tussen de Katwijkse club Quick Boys en Heerenveen werd vanwege het vuurwerk van de fans al na 50 seconden stilgelegd. "Vuurwerk kwam op het veld, dus de veiligheid van de spelers was in gevaar", zei scheidsrechter Alex Bos hierover. Een kleine tien minuten later werd de wedstrijd hervat.

Buiten het stadion werd daarna ook nog af en toe vuurwerk afgestoken, maar dat veroorzaakte geen overlast meer op het veld. De amateurs van Quick Boys wisten eredivisieploeg Heerenveen uiteindelijk met 3-2 te verslaan. Eerder dit seizoen had het team ook al eredivisieploegen Fortuna Sittard en Almere City uitgeschakeld.