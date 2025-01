Quick Boys stunt in beker ook tegen Heerenveen na onfortuinlijke invalbeurt Noppert

Een nieuwe stunt tegen een eredivisionist leek in de maak, maar kort na rust kwamen de bezoekers al op gelijke hoogte. Lars Jansen keerde eerst nog het schot van Dimitris Rallis - de eerste Friese doelpoging van de wedstrijd - maar was daarna kansloos op de afgemeten krul van Ilias Sebaoui, die zondag tegen NAC (2-4 winst) zijn eerste doelpunt voor Heerenveen had gemaakt.

Wissels met gevolgen

Quick Boys toonde zich niet onder de indruk van die domper en Zonneveld, tegen Almere City en Fortuna Sittard goed voor in totaal drie treffers, had net even te veel tijd nodig om de thuisploeg een nieuwe voorsprong te bezorgen. Nikolai Hopland kon nog net de bal voor voet van de spits wegtikken.