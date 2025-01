Oekraïne akkoord met opgraven stoffelijke resten van in WO II vermoorde Polen

Polen is momenteel voor een half jaar voorzitter van de Europese Unie. Poolse regeringsfunctionarissen hebben meer dan eens gesuggereerd dat Polen het EU-lidmaatschap van Oekraïne zal blokkeren zolang de stoffelijke resten niet opgegraven mogen worden.

'Genocide'

Een ander belangrijk punt voor de Polen is dat de gebeurtenissen door Oekraïne erkend worden als genocide. Het Poolse parlement bestempelde de gebeurtenissen in 2016 als zodanig. In hetzelfde jaar kwam in Polen de film Wolyn uit waarin de zuiveringen van zowel Joden als Polen door Oekraïense nationalisten zeer expliciet in beeld komen. De film mocht in Oekraïne niet worden vertoond.

Inmiddels is de situatie veranderd, zei Zelensky na de ontmoeting met Tusk. "We zijn buren en Rusland vormt de grootste bedreiging. We moeten alles doen om onze band te versterken."