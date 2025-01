Diallo voorkomt met late hattrick blamage United tegen hekkensluiter Southampton

Manchester United is met de schrik vrijgekomen in de Premier League. Het voorkwam ternauwernood de vierde competitienederlaag op rij in eigen huis door in het laatste kwartier driemaal te scoren en zo alsnog met 3-1 te winnen van hekkensluiter Southampton. Amad Diallo maakte alledrie de doelpunten bij de thuisploeg.

Sinds Ruben Amorim het eind november van Erik ten Hag overnam als trainer heeft Manchester United pas drie competitiezeges geboekt en in tien Premier League-duels maar elf punten bij elkaar gespeeld. De club staat nu veertiende.

Het gelijkspel bij koploper Liverpool en het daarna uitschakelen van Arsenal in de FA Cup (na penalty's) mocht de fans van Manchester United weer wat hoop hebben gegeven op betere tijden. Tegen Southampton daarentegen, dat pas zes punten heeft, speelde United weer niet al te best.