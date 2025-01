Ryanair schrapt vluchten naar Spanje vanwege conflict over vervoerstarieven

De Ierse budgetvliegmaatschappij Ryanair gaat in de zomer minder vliegen naar Spanje. In een persbericht zegt de maatschappij dat het dat besluit heeft genomen vanwege de tarieven die betaald moeten worden aan de Spaanse nationale luchthavenexploitant Aena. In totaal worden er daarom 800.000 minder vliegtuigstoelen aangeboden.

Naar de steden Jerez de la Frontera en Valladolid wordt helemaal niet meer gevlogen, meldt Ryanair. Daarnaast gaan er minder vluchten naar Vigo, Santiago de Compostella, Zaragoza, Santander en Asturias.

Ryanair zegt nu meer te gaan vliegen naar landen als Italië, Zweden, Kroatië, Hongarije en Marokko omdat de overheden daar "actief groei stimuleren".

Recordaantal toeristen

Ryanair is op basis van het aantal passagiers de grootste luchtvaartmaatschappij in Spanje, meldt persbureau Reuters.

In 2024 reisden ruim 309 miljoen passagiers via Spaanse luchthavens, een record. Het land trok ook een recordaantal buitenlandse toeristen. De Spaanse autoriteiten verwachten dat de groei van het toerisme in Spanje dit jaar zal doorzetten.

Aena heeft als reactie op de plannen van Ryanair gezegd dat het gemiddelde tarief van 10,35 euro per passagier "een van de laagste tarieven in Europa" is. Daarnaast zei de luchthavenexploitant "het gebruik van valse argumenten door Ryanair om burgers te verwarren en druk uit te oefenen op openbare instellingen te betreuren".