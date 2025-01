'Leger Sudan heeft chemische wapens ingezet in strijd tegen RSF'

Het leger van Sudan heeft minstens twee keer chemische wapens ingezet tegen de paramilitaire groep met wie het strijdt om de macht in het land. Dat meldt The New York Times op basis van Amerikaanse functionarissen.

De wapens werden onlangs ingezet in afgelegen gebieden in Sudan en waren gericht op leden van de Rapid Support Forces (RSF), waartegen het leger sinds april 2023 vecht. Amerikaanse functionarissen die spraken met de krant vrezen dat de wapens binnenkort ook gebruikt worden in dichtbevolkte delen van de hoofdstad Khartoem.