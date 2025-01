Nintendo onthult opvolger Switch, komt dit jaar nog op de markt

Nintendo heeft de opvolger van de populaire spelcomputer Switch onthuld. De Switch 2 komt dit jaar nog in de winkels te liggen, maar wanneer precies is nog niet bekend.

Het Japanse bedrijf toonde zijn nieuwe console vanmiddag in een video op zijn socialemediakanalen. Op het eerste gezicht verschilt de Switch 2 niet veel van zijn voorganger, die in 2017 op de markt kwam. Wel lijkt het scherm wat groter te zijn en worden de controllers nu met magneten aan de spelcomputer vastgeklikt.

Over de technische specificaties van de Switch 2 is niets bekendgemaakt. Te verwachten valt dat de spelcomputer een stuk krachtiger zal worden dan zijn voorganger. De prijs moet ook nog worden bepaald.

Mario Kart

Ook over games is nog nauwelijks iets duidelijk. Bij de bekendmaking werden beelden getoond van een nog onaangekondigde Mario Kart-game. Wel is bekendgemaakt dat spellen van de vorige Switch kunnen worden gespeeld op de nieuwe console. Meer details worden begin april duidelijk.

Over het algemeen zijn de grafische prestaties van Nintendo-consoles minder dan die van concurrenten Microsoft (Xbox) en Sony (Playstation). Nintendo richt zich dan ook meer op spellen voor het hele gezin. Het bedrijf bezit een aantal populaire gamemerken, zoals Pokémon, Zelda en Mario.

Miljoenen stuks verkocht

Het is voor Nintendo ongebruikelijk dat zijn nieuwe spelcomputer zo veel op zijn voorganger lijkt. Doorgaans staat het Japanse bedrijf bekend om innoverende technologie. Zo werd er bij het uitbrengen van de Wii in 2006 gebruikgemaakt van bewegingssensoren in de controller. Opvolger Wii U uit 2012 had een tablet als controller. En de Switch was de eerste spelcomputer die zowel via de televisie als in de hand gespeeld kon worden.

Wereldwijd zijn meer dan 146 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch verkocht. Daarmee is het een van de bestverkopende spelcomputers aller tijden. Een analist zegt tegen persbureau Bloomberg dat Nintendo zich klaarmaakt om meer dan 20 miljoen exemplaren van de nieuwe Switch te leveren in het eerste jaar. Dat zouden er een stuk meer zijn dan de 15 miljoen verkochte exemplaren van de originele Switch in zijn eerste jaar.