Tientallen plezierboten achtergelaten op Markermeer en IJsselmeer

Volgens Pasterkamp worden al jaren plezierboten op de meren achtergelaten, maar na de coronapandemie zag hij een opvallende toename. Hij vermoedt daarom dat veel van de schepen tijdens corona zijn gekocht. "Ze zijn daarna gedumpt omdat mensen ervan af wilden."

Hij legt uit dat mensen het leuk vinden om te varen, maar vaak niet denken aan de verantwoordelijkheden die je als booteigenaar hebt. Zo moet je een boot verzekeren, een ligplaats regelen en de boot ook onderhouden. "Zoiets kost enige moeite en vooral ook geld."

Gevaren niet kennen

Er zijn ook andere redenen waarom mensen van hun boot af willen, zegt Pasterkamp. Zo kennen de eigenaren vaak de gevaren van de meren niet. "Er kunnen hoge golven staan op het IJsselmeer, daar vergissen mensen zich vaak in."

Als voorbeeld noemt hij een boot die was afgedragen aan Rijkswaterstaat nadat mensen aan boord tijdens een storm van het IJsselmeer waren gered. "Wij varen nooit meer op het IJsselmeer", was hun reactie.

Kosten verhalen op eigenaren

De afgedankte schepen worden bij een afvalverwerkingsbedrijf in Lelystad gestript en in stukken gezaagd. De wrakken worden zoveel mogelijk gerecycled. Hoeveel het kost om alle schepen te ruimen, is niet duidelijk.

Rijkswaterstaat wil de kosten verhalen op de eigenaren, maar volgens Pasterkamp is het lastig om te uit te zoeken van wie de schepen zijn. Hoewel er op sommige boten nog namen staan, zijn eigenaren vaak niet te achterhalen. "Dit soort plezierboten staat niet geregistreerd", zegt hij.