Heracles wint simpel bij teleurstellend De Graafschap en gaat naar kwartfinales

Dijkhuizen volgde bij De Graafschap clubman Jan Vreman op. Tegen Heracles moest hij het doen zonder aanvallers Jesse van de Haar en Wanya Marcal vanwege blessures. Clubtopscorer Tristan van Gilst keerde na zeven weken afwezigheid vanwege een knieblessure terug in de selectie.

Het debuut van de trainer leidde op de Vijverberg niet tot een schokeffect. De thuisploeg stelde teleur, kon geen potten breken en het betere van het spel was voor de bezoekers in een rustige openingsfase.

Bruns en Podgoreanu scoren

De eerste doelpoging van de wedstrijd was gelijk raak: Thomas Bruns zette Heracles met een bekeken schot op voorsprong.

Het was zijn eerste goal in een officieel duel sinds 16 december 2022. Mario Engels stond met een knappe actie van links aan de basis van de goal en via Rio Hillen viel de bal voor de voeten van Bruns. In het restant van de eerste helft bleef Heracles moeiteloos op de been.