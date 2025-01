Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag niet naar inauguratie Trump

De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag niet naar de beëdiging van Trump in Washington, aanstaande maandag. Het Braziliaanse hooggerechtshof oordeelt dat hij zijn paspoort niet mag terugkrijgen, waardoor hij het land niet kan verlaten.

Het paspoort van Bolsonaro werd vorig jaar februari ingenomen vanwege het strafrechtelijk onderzoek naar de bestorming van het Braziliaanse parlement na de verkiezingen van 2022.

De oud-president maakte vorige week op X bekend dat hij was uitgenodigd voor de inauguratie van Trump. Ook liet hij Trump weten met trots het Braziliaanse volk te zullen vertegenwoordigen.

Recente uitspraken

Bolsonaro diende bij het hooggerechtshof een verzoek in om vijf dagen het land te verlaten, maar dat werd dus afgewezen. Volgens het hof heeft Bolsonaro niet aangetoond dat de reis een "vitaal belang" dient.

Ook verwijst het hof naar recente uitspraken van Bolsonaro. Zo heeft de oud-president in november in een interview gezegd dat hij overweegt om het land te ontvluchten of in het buitenland politiek asiel aan te vragen.

Geen kandidaat tot 2030

Vanwege het strafrechtelijk onderzoek deed de politie in opdracht van het hooggerechtshof huiszoekingen bij bondgenoten van Bolsonaro en bij de voormalig president zelf. Meerdere documenten werden in beslag genomen, waaronder zijn paspoort.

Ook mag hij zich tot 2030 niet meer kandidaat stellen voor het presidentschap. Bolsonaro zelf ontkent alle beschuldigingen.

'Tropische Trump'

Bolsonaro was tussen 2019 en 2022 president in Brazilië. Hij is een uitgesproken bewonderaar van Trump. In Braziliaanse presidentsrace werd hij veelvuldig vergeleken met Trump, wat hem de bijnaam 'Tropische Trump' opleverde.

De huidige Braziliaanse president Lula zal de inauguratie van Trump evenmin bijwonen.