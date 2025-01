Nageeye waagt zich voor eerste keer aan marathon van Londen

Abdi Nageeye gaat op 27 april de marathon van Londen van lopen. Het wordt voor de 35-jarige atleet, die vorig jaar in november verrassend de marathon van New York won, de eerste keer dat hij in Londen aan de start komt.

De in Somalië geboren Nageeye schreef behalve New York vorig jaar ook de marathon van Rotterdam op zijn naam.

Sterk deelnemersveld

De marathon in de Engelse hoofdstad kent dit jaar een sterk deelnemersveld. Bij de mannen neemt Nageeye het onder meer op tegen de Ethiopiër Tamirat Tola, winnaar van olympisch goud bij de mannen in Parijs, en de Keniaan Alexander Mutisode, vorig jaar winnaar in Londen.

Bij de vrouwen doet olympisch kampioene Sifan Hassan mee in Londen. Zij krijgt concurrentie van de Keniaanse wereldrecordhoudster Ruth Chepngetich.