Gaza-coördinator Kaag: 100 miljard dollar nodig voor wederopbouw

De opluchting dat er een staakt-het-vuren is aangekondigd, is groot bij Sigrid Kaag, de VN-coördinator Humanitaire Hulp en Wederopbouw in Gaza. Maar ze waarschuwt dat het echte werk nu pas kan beginnen, want er moet een gigantische hulpoperatie op touw worden gezet: "Mensen in Gaza hebben helemaal niets. Je bent verbaasd als je een kind schoenen of winterkleding ziet dragen."

In het akkoord is afgesproken dat er vanaf het moment dat het staakt-het-vuren ingaat elke dag 600 vrachtwagens met goederen Gaza ingaan. Sinds oktober 2023 liet Israël mondjesmaat hulp toe. Eind vorig jaar zei VN-organisatie OCHA dat er in oktober gemiddeld 37 vrachtwagens per dag werden toegelaten tot de Gazastrook.

'Constante toegang nodig'

Dat moet vanaf zondag echt anders, zegt Kaag: "We hebben constante toegang nodig. In Gaza is bijna alles vernietigd. Men ontbeert eigenlijk alles. Dus dat moet elke dag worden aangeleverd via die vrachtwagens."

Kaag roept de internationale gemeenschap op om Gaza te steunen. De noodhulp en de wederopbouw gaan tientallen miljarden kosten. Kaag verwacht dat het op de lange termijn om wel 100 miljard dollar kan gaan. "We hebben de financiering nodig van VN-lidstaten in de vorm van giften of leningen. Het gaat niet om een dag, het gaat over een hele lange periode dat er hulp en geld nodig is."

Wie bestuurt Gaza?

Een complicerende factor voor landen om met geld over de brug te komen is het gebrek aan een autoriteit in Gaza. Er is geen regering en het is niet duidelijk wie het tijdens het bestand voor het zeggen heeft in de Gazastrook. Dat is op de lange termijn wel nodig. Komt dat er niet, dan "zal het animo om iedere keer weer investeringen te doen in Gaza niet erg groot zijn", zegt Kaag.

Kaag pleit ervoor dat de Palestijnse Autoriteit, die het bestuur vormt van de Palestijnse gebieden, de verantwoordelijkheid krijgt voor de Gazastrook en dat er weer wordt gewerkt aan een tweestatenoplossing.

Maar volgens de Belgische Midden-Oostenkenner Koert Debeuf is dat met de huidige Palestijnse Autoriteit, die wordt geleid door president Mahmoud Abbas en zijn partij Fatah, niet reëel. "Abbas is al zeer oud en wordt niet meer gezien als een krachtige figuur. En Fatah wordt beschouwd als een corrupte partij die eigenlijk Israël heeft geholpen met de onderdrukking van de mensen in de Westelijke Jordaanoever. Ik denk daarom niet dat Fatah en Abbas de juiste partij en persoon zijn om die leiding te nemen."

Politieke samenwerking

Volgens Debeuf is het tijd voor een nieuwe politieke samenwerking, want Hamas kan de wederopbouw van Gaza ook niet alleen voor elkaar krijgen: "Heel wat politieke leiders van Hamas zijn in de oorlog omgekomen. Het politieke brein van Hamas bestaat eigenlijk niet meer. Ik denk dat er een nieuwe samenwerking moet komen van politieke krachten die eerder niet aan de macht waren. Dus er zal iets nieuws moeten komen in plaats van een gewone samenwerking tussen de Palestijnse Autoriteit en Hamas."

Kaag richt zich als VN-coördinator nu eerst op de komende weken. "De verwachtingen onder de burgerbevolking zijn natuurlijk torenhoog. Aan de kant van de VN wordt alles op alles gezet om zo optimaal mogelijk hulp te kunnen verlenen."

Over wie Gaza moet besturen wordt al decennia gesteggeld. Deze video maakten we in november 2023: