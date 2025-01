Twin Peaks-regisseur David Lynch (78) overleden

De Amerikaanse regisseur David Lynch is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie op Facebook. De regisseur, bekend van de serie Twin Peaks en de films Mulholland Drive en Blue Velvet, stond bekend om zijn surrealistische stijl.

"Wij zouden op dit moment enige privacy op prijs stellen", zegt zijn familie. "Er is een groot gat in de wereld nu hij niet meer bij ons is. Maar zoals hij zou zeggen: 'Kijk naar de donut, niet naar het gat.'"

Lynch kampte al langer met gezondheidsproblemen. Vorig jaar zei hij in een interview met Sight and Sound dat hij longemfyseem had doordat hij heel lang had gerookt. "Ik ben aan huis gebonden, of ik het nu leuk vind of niet. Ik kan niet naar buiten. En ik kan maar een klein stukje lopen voordat ik geen lucht meer krijg."

Hij zei daarbij dat het heel gevaarlijk zou zijn als hij corona zou krijgen. "Dus ik zou waarschijnlijk vanuit huis moeten regisseren. Dat zou ik niet zo leuk vinden. Ik geniet ervan om midden in de actie te zitten en daar ideeën op te doen."

Lynch zei daarna op X tegen fans dat hij niet gestopt was met regisseren. "Ik ben nu al meer dan twee jaar gestopt met roken", schreef hij. "Onlangs heb ik veel tests gehad en het goede nieuws is dat ik in uitstekende conditie ben, afgezien van mijn emfyseem. Ik ben vervuld van geluk en ik zal nooit met pensioen gaan. Ik wil dat jullie allemaal weten dat ik jullie bezorgdheid echt waardeer. Liefs, David."

Originele filmmaker

David Lynch werd in 1946 geboren in Missoula, een klein plaatsje in Montana. Na de middelbare school ging hij naar Boston om daar naar de kunstacademie te gaan. Zijn eerste lange film, Eraserhead uit 1977, viel al meteen op bij recensenten en filmmakers.

Naar verluidt zou de gelauwerde regisseur Francis Ford Coppola de film hebben laten zien aan de acteurs en de crew op de set van de film Apocalypse Now (1979).

Door zijn innovatieve films staat Lynch bekend als een van de origineelste filmmakers. Omdat er veel onverklaarbare dingen gebeuren in zijn werk, werd Lynch vaak gevraagd om ze interpreteren. Dat deed hij liever niet. "Het is beter om niet zo veel te weten over wat dingen betekenen of hoe ze geïnterpreteerd kunnen worden. Anders ben je te bang om dingen te laten gebeuren", zei hij daarover.