Steeds meer universiteiten en hogescholen willen vleesvrije kantines

Een broodje bal of een broodje hummus, op veel hogescholen en universiteiten kun je nu nog een keuze maken. Maar daar komt langzaamaan verandering in, zeggen duurzaamheidsexperts. Vrijwel alle instellingen in het hoger onderwijs stellen duurzaamheidsdoelen en een vleesvrije kantine is daar steeds vaker onderdeel van. Niet iedereen is het daarmee eens.

"Van vlees naar plantaardig aanbod noemen we de eiwittransitie, bijna alle instellingen zijn hier nu plannen voor aan het maken", zegt Reint Jan Renes, lector klimaatpsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Volgens hem zal vlees eten op een hogeschool of universiteit hetzelfde behandeld worden als roken. "Het wordt heel gestaag afgebouwd, 100 procent vleesloos gaat waarschijnlijk niet overal gebeuren, maar de weg naar meer plantaardig is onomkeerbaar." Hij vindt het niet gek dat universiteiten en hogescholen bezig zijn met de eiwittransitie. "De inzichten over klimaatverandering komen vanuit de kennisinstellingen zelf."

Landelijke trend

Een universiteit die al flinke stappen richting vleesvrije catering zet, is de TU Delft. Andy van den Dobbelsteen is daar hoogleraar klimaat en duurzaamheid. "Onze bouwkundefaculteit is al sinds 2021 vleesvrij, daarnaast hebben we nog drie vleesloze restaurants op andere locaties en is het ons doel om in 2030 voor 95 procent vleesvrij aanbod te hebben en voor 90 procent plantaardig."

Ook hij ziet dat vleesvrije kantines een landelijke trend zijn. "Ik merk aan mijn duurzaamheidscollega's op andere scholen dat iedereen hiermee bezig is, al is nog niet iedereen om natuurlijk. Ik denk dat het op den duur steeds meer inzichtelijk wordt dat we die bio-industrie niet kunnen steunen. Dat vindt een brede beweging."