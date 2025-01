Indiase filmster Saif Ali Khan neergestoken door inbreker

De Indiase filmster Saif Ali Khan is aangevallen door een inbreker in zijn appartement in Bandra, een voorstad van Mumbai. De 54-jarige acteur is zes keer gestoken met een mes. Ali Khan is met spoed geopereerd en is buiten levensgevaar. De dader is voortvluchtig.

Het incident gebeurde rond 02.00 uur. Een oppas die al jaren voor de familie werkt vertelt dat de inbreker een slaapkamer binnenkwam waar Ali Khans jongste zoon van 4 op dat moment sliep. "Hij had een mes in zijn hand en eiste ruim 10 miljoen roepies (ongeveer 112.000 euro)", aldus de nanny.

De oppas zegt dat ze probeerde te verhinderen dat de man dichter bij het kind kwam, waarna hij haar aanviel en verwondde aan haar pols. Ze schreeuwde, waardoor een andere huishoudelijke hulp wakker werd.

Die maakte de acteur en zijn vrouw wakker. Ali Khan ging op de inbreker af. Die zou de acteur vervolgens hebben aangevallen en zijn gevlucht. Het politieonderzoek loopt, er is een grootschalige zoekactie opgezet.

Ali Khan werd rond 03.00 uur naar een ziekenhuis gebracht. "We hebben een flink stuk van het mes verwijderd uit een van de wonden in de buurt van de ruggengraat", zegt de directeur van het ziekenhuis.

Grote ster

Saif Ali Khan is een van de grootste sterren van de Indiase filmindustrie. Hij heeft twee kinderen, Taimur (8) en de vierjarige Jeh, met de eveneens populaire actrice Kareena Kapoor Khan.

Ook heeft hij twee oudere kinderen, Ibrahim (23) en Sara (29), uit een vorige relatie. Het is onduidelijk welke familieleden er op het moment van de inbraak in de woning waren.

Kapoor Khan vroeg de media en paparazzi om niet te speculeren over de aanval en de familie ruimte te geven om de gebeurtenissen te verwerken. "Het was een ontzettend moeilijke dag voor ons", schreef de actrice op Instagram.

Chique buurt

De aanval leidt tot veel onrust in het land, vooral omdat het appartementencomplex in een chique buurt staat, een van de dure buitenwijken van Mumbai waar veel filmsterren en andere rijke mensen wonen.

Hoe de inbreker het appartementencomplex binnenkwam, is nog onduidelijk. Op vrijgegeven beelden is te zien hoe de man het gebouw verlaat via de nooduitgang.