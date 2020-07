Franse premier Philippe stapt op

De Franse premier Philippe en zijn kabinet zijn afgetreden. Dat is bekendgemaakt door het Elysée, het paleis van president Macron. Naar verwachting zal binnen een paar uur een opvolger worden aangewezen.

Édouard Philippe lag de afgelopen maanden bij veel Fransen beter dan Macron. Zij prezen Philippe onder meer om zijn aanpak van de coronacrisis. Ook in peilingen is hij nu populairder dan Macron.

De president had al laten weten dat hij het kabinet wilde herschikken. Macrons partij, La République en Marche (LREM), leed zondag een flink verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen. Macron zegt te zoeken naar "een nieuw pad" voor het land.

'Socialer en groener'

"De koers die Macron wil inslaan, is er waarschijnlijk een van socialer beleid en ook meer gericht op het klimaat", zegt correspondent Frank Renout op NPO Radio 1. "Er is veel ontevredenheid onder de Fransen. Macron is als president ook heel impopulair", zegt Renout, verwijzend naar onder meer de gele hesjes- en boerenprotesten van de afgelopen tijd.

De nood voor "een nieuw pad" is mogelijk mede ingegeven door de opvallende overwinningen van Europe Écologie-Les Verts (EELV), De Groenen, in een aantal grote steden. In Parijs wist Macrons partij ook geen voet aan de grond te krijgen: daar won de socialistische burgemeester Hidalgo met 50 procent van de stemmen.

Mogelijk ziet Macron kansen om voor de presidentsverkiezingen over twee jaar die ontevreden kiezers terug te winnen. Het vertrek van de populaire Philippe, die een centrumrechts profiel heeft, kan daarbij helpen, al wordt er ook rekening mee gehouden dat Philippe terugkeert op het nationale toneel als uitdager van Macron.

Le Havre

Philippes populariteit bleek bij de verkiezingen van zondag opnieuw toen hij Macron één van de weinige opstekers bezorgde. In Le Havre, waar hij tussen 2010 en 2017 burgemeester was, veroverde hij 58 procent van de stemmen.

Er werd al rekening mee gehouden dat Philippe het premierschap zou neerleggen om daar opnieuw burgemeester te worden, al valt uit de verklaring van het Elysée niet op te maken dat hij dat gaat doen. Ook is niet uitgesloten dat Philippe terugkeert als premier in een nieuw kabinet met een nieuwe koers.