Twijfel bij olympiërs: verroeste medaille houden of inruilen voor kopie?

Voor de synchroonzwemzusjes Noortje en Bregje de Brouwer was het wikken en wegen wat te doen met hun bronzen medaille uit Parijs. "We hebben twijfels", moet Bregje toegeven. "Hier zit veel emotionele waarde in. Dit is de medaille die je om de nek hebt gekregen, waarmee je bij de koning bent geweest."

Maar de aftakeling van het metaal weegt zwaarder. "Je vraagt je af: hoe ziet die er over tien jaar uit?", denkt Noortje hardop. "Het is zonde. Nu laat je 'm aan mensen zien en is het eerste wat je zegt: hij is wel beschadigd, hè. Dat wil je niet meer hoeven zeggen." En, vult Bregje aan: "Over tien jaar wil je ook nog kunnen zien dat het een bronzen medaille is geweest."

En dus gaan zij de medaille waarschijnlijk wel terugsturen. Noortje: "Qua emotionele waarde twijfel je even, maar de herinneringen heb je toch wel."