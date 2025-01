Twee doden na steekpartij school Slowakije, verdachte (18) gearresteerd

Op een middelbare school in het noorden van Slowakije zijn een leerling en een lerares doodgestoken. Een andere leerling raakte gewond en verkeert in kritieke toestand. Een 18-jarige verdachte is kort na het incident aangehouden.

Volgens lokale hulpdiensten zijn de dodelijke slachtoffers 51 en 18 jaar. Ook de gewonde leerling is 18 jaar. Alle slachtoffers zijn vrouw. De verdachte is zelf leerling op de school. Een motief is vooralsnog niet duidelijk.

De steekpartij vond plaats in de plaats Spisska Stara Ves, met ongeveer 2000 inwoners, dicht bij de Poolse grens: