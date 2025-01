Waterpolosters na monsterzege op Israël als groepswinnaar naar superfinale wereldbeker

De Nederlandse waterpolosters hebben donderdag ook hun laatste groepswedstrijd op het wereldbekertoernooi in het Griekse Alexandroupolis gewonnen. Oranje was met 21-6 veel te sterk voor Israël en plaatst zich daardoor als groepswinnaar voor de superfinale.

Nederland was na eerdere overwinningen op Australië (11-9) en Italië (11-8) al zeker van deelname aan die superfinale, die in april in China wordt gespeeld. Daar strijden acht landen om de uiteindelijke wereldbekerwinst.

Evangelos Doudesis, de Griekse bondscoach van Nederland, zag dat zijn ploeg het niet bepaald moeilijk had met Israël, de nummer dertien van de wereld. Oranje, winnaar van het brons bij de Olympische Spelen in Parijs, staat tweede op de mondiale ranglijst.

Comfortabele voorsprong

Nederland, al acht keer winnaar van de wereldbeker en twee jaar geleden goed voor zilver, leidde na de eerste periode al comfortabel met 5-1 en bij de rust (9-3) was er van enige spanning helemaal geen sprake meer.

Doudesis kon doorwisselen en iedereen speeltijd geven, zoals de pas 19-jarige Amalia Christodoulou-Out die twee keer scoorde, waaronder een strafworp.

Tess van der Meer baarde aan het einde van de derde periode opzien door van grote afstand 14-4 te scoren, waarna Oranje het verschil in de vierde periode (7-2) nog wat verder opvoerde naar uiteindelijk vijftien treffers.

Topscorer bij Nederland was Marit van der Weijden met vijf doelpunten, gevolgd door Fleurien Bosveld en Lola Moolhuizen met ieder drie. Vooral de 20-6, waarbij Van der Weijden achterwaarts de bal in het Israëlische doel gooide, was van grote schoonheid.