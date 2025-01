Medvedev in vijf sets uitgeschakeld op Australian Open na 'latertje' tegen 19-jarige Tien

Na een lange, gedenkwaardige werkdag is Daniil Medvedev uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. De Russische nummer vijf van de wereld verloor van de veel lager gerankte, maar talentvolle 19-jarige Amerikaan Learner Tien. De beslissing viel in een slopende vijfsetter na een supertiebreak: 6-3, 7-6 (4), 6-7 (8), 1-6, 7-6 (7).

Na bijna vijf uur tennis was de partij pas vlak voor 03.00 uur lokale tijd klaar. In de allesbeslissende tiebreak met lange rally's en fraaie winners van Tien forceerde de tiener pas op 7-7 de cruciale punten.

"Ik heb het veel moeilijker gemaakt dan het had kunnen zijn", stamelde Tien na afloop voor de handvol fans die nog waren gebleven diep in de nacht. "Ik heb geen idee hoe laat het is. Maar jullie hebben mij erdoorheen getrokken. Ik weet niet of mijn ouders nog kijken, geen idee hoe laat het is in Californië."