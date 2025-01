Tientallen doden door giftige alcohol in Istanbul

In Istanbul heeft het drinken van giftige alcohol sinds maandag aan zeker dertig mensen het leven gekost. Turkse autoriteiten spreken van een "aanzienlijke toename" in het aantal methanolvergiftigingen.

Naast de tientallen doden zijn volgens Turkse media zeker 65 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Eerder werd bekend dat onder de slachtoffers ook tientallen buitenlanders zijn.

De politie heeft zes verdachten aangehouden voor het verkopen van de vergiftigde alcohol. Ook hebben autoriteiten tientallen vergunningen voor de verkoop van alcohol ingetrokken. In de eerste helft van januari werd ruim 29 ton aan alcohol in beslag genomen.

Belastingverhoging

Methanolvergiftigingen door illegaal gestookte alcohol komen vaker voor in Turkije. In december stierven in Istanbul ook al tientallen mensen na het drinken van vervuilde alcohol.

In Turkije zijn de prijzen van alcoholische dranken het afgelopen jaar sterk gestegen door een belastingverhoging. Voor een liter van de nationale drank raki betalen burgers zo'n 35 euro.

Waarschuwing

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt reizigers om voorzichtig te zijn. Het ministerie heeft een waarschuwing geplaatst bij het reisadvies naar Turkije.

"Koop alcoholische dranken alleen in officiële winkels waar alcohol verkocht mag worden." Ook wordt geadviseerd om eten en drinken altijd in de gaten te houden. Het reisadvies naar Turkije is niet aangepast.