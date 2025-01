Handbalster Van der Heijden zet na zeventien jaar punt achter interlandcarrière

Handbalster Laura van der Heijden stopt als international. De 34-jarige Amersfoortse droeg zeventien jaar het shirt van Oranje en speelde 297 interlands waarin ze 875 keer scoorde.

De linkshandige Van der Heijden speelde als rechteropbouwer drie Olympische Spelen, zeven wereldkampioenschappen en zeven Europese kampioenschappen voor het Nederlands team.

Ze veroverde als international vijf medailles, drie op een WK en twee op een EK. Het hoogtepunt van haar carrière was het winnen van goud op het WK van 2019.

"Ik heb een geweldige tijd gehad met de meiden, maar het is tijd om afscheid te nemen en me niet meer beschikbaar te stellen voor het Nederlandse team", zegt Van der Heijden in een persbericht van de handbalbond. "Ik kijk ernaar uit weer nieuwe dingen te ondernemen die me gelukkig maken en ergens anders mijn energie en passie in te vinden."

Grote bijdrage

Van der Heijden, die sinds 2022 uitkomt voor de Franse club Chambray Touraine, speelde haar laatste interlands op het EK van eind vorig jaar in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland. Ze was aanvankelijk niet geselecteerd door bondscoach Henrik Signell, maar werd alsnog opgeroepen om de geblesseerde Alieke van Maurik te vervangen.

Technisch directeur Jeroen Bijl is vol lof over de carrière van Van der Heijden: "Naast het winnen van prijzen heeft ze een grote bijdrage gehad in het op de kaart zetten van het Nederlandse handbal. Ze was niet alleen een buitengewoon goede handbalster, maar had ook grote waarde als echte teamspeler, waar het team altijd van op aan kon."