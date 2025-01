Mediadirecteur omroep NTR stapt eerder op

Mediadirecteur Willemijn Francissen van de NTR komt niet meer terug op de werkvloer. Ze vertrekt per 1 februari en niet pas in september, zoals eigenlijk de bedoeling was.

Francissen zit al sinds afgelopen juli thuis vanwege een onderzoek naar de werkcultuur bij de NTR. Ze trad toen terug om dat externe onderzoek ruimte te geven. Samen met zakelijk directeur Lucas Goes vormde Francissen de directie.

Het onderzoek verliep rommelig. Een eerste cultuuronderzoek werd afgebroken omdat de anonimiteit van de deelnemers niet op orde was. Uit een tussenrapportage van het tweede onderzoek kwam een aanzienlijk aantal serieuze meldingen over Francissen, waarna eind november de voltallige raad van toezicht opstapte. De toezichthouders hadden eerder nog alle vertrouwen in de mediadirecteur uitgesproken.

Mediaminister Bruins benoemde daarop een nieuwe toezichthouder, voormalig topambtenaar Koos van der Steenhoven. Hij heeft volgens de omroep met Francissen afgesproken dat ze eerder vertrekt. Ze wordt bedankt "voor haar inspanningen en behaalde resultaten gedurende de afgelopen jaren".

Francissen zegt dat het onderzoek zo lang op zich laat wachten "dat de periode tot september te kort wordt om nog effectief invulling te kunnen geven aan mijn functie als mediadirecteur". Ze wil haar blik op de toekomst richten, "ook al is die helaas niet bij de NTR".