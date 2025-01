Oud-Feyenoorder Jørgensen (34) stopt: 'Carrière die ik nooit had durven dromen'

Oud-Feyenoorder Nicolai Jørgensen stopt met voetballen. De Deense aanvaller zat al twee seizoenen zonder club en beëindigt nu zijn voetbalcarrière. Dat kondigde de 34-jarige spits aan op sociale media.

Jørgensen speelde als eerste spits een grote rol in het kampioenselftal van Feyenoord in het seizoen 2016/17. Feyenoord won de titel met een punt meer dan Ajax. Jørgensen werd dat seizoen topscorer met 21 goals.

"Het is bijna 2,5 jaar geleden dat ik voor het laatst een voetbalwedstrijd speelde. Vervolgens heb ik nagedacht over een carrière die ik nooit had durven dromen, toen ik als jongeman voetbalde in een kleine voetbalkooi in een buitenwijk van Kopenhagen", schrijft de Deen op Instagram.

Toptijd in Rotterdam

Jørgensen speelde 151 wedstrijden voor Feyenoord en scoorde 58 keer. Ook kwam hij uit voor FC Kopenhagen, Bayer Leverkusen en Kasimpasa. In het Deense nationale elftal speelde Jørgensen 39 interlands en maakte hij negen doelpunten.

Zijn hoogtepunt beleefde Jørgensen in Rotterdam, waar hij 2018 op het punt stond een miljoenentransfer te maken naar Newcastle United, maar Feyenoord en de Engelse Premier League-club kwamen er niet uit. Daarna kende de Deen veel blessureleed. Van een toptransfer kwam het nooit meer.