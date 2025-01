Vierdaagse-recordhouder Bert van der Lans (92) overleden

Bert van der Lans, de man met de meeste uitgelopen Nijmeegse Vierdaagses achter zijn naam, is op 92-jarige leeftijd overleden. Hij heeft de tocht 71 keer voltooid.

Zijn eerste vierdaagse liep Van der Lans op zijn vijftiende. "Dat houdt in dat mijn record ooit door een 'jonkie' wordt verbroken, omdat je nu al mag meedoen als je 11 bent", zei hij al eens tegen Omroep Gelderland.

Tot 2014 stond het deelnamerecord op naam van Annie Berkhout. Zij liep het evenement 66 keer uit en overleed in 2006. Toen Van der Lans het record verbrak zei hij: "De mooiste Vierdaagse is altijd de zwaarste. Het klinkt sadistisch, als er heel veel uitvallers zijn en ik het dan wel haal."

In 2017 slaagde Van der Lans er als eerste deelnemer ooit in om voor de zeventigste keer de Vierdaagse te voltooien. In de aanloop naar die editie ging hij uit voorzorg steevast met de hand aan de leuning de trap af, uit angst om geblesseerd te raken door een val van de trap. "De laatste week was ik wat zenuwachtig. Al die spanning en kom ik wel gezond aan de start?", vroeg hij zich af.

Hielspoor en nierstenen

In 2018 wist hij alle vier dagen te finishen, ondanks nierstenen en hielspoor. Van zijn uroloog kreeg hij groen licht, op voorwaarde dat hij goed bleef eten en drinken.

Tijdens zijn laatste deelname in 2019 viel Van der Lans van zijn fiets toen hij na de eerste wandeldag naar huis ging. Hij brak een sleutelbeen en moest opgeven.

Hij schreef zich - ondanks de ziekte van Parkinson en zijn pacemaker - in voor de Vierdaagse van 2022, maar besloot enkele weken voor het evenement dat het genoeg was geweest. Hij kreeg dat jaar wel een Traianuspenning uit handen van de Nijmeegse burgemeester Bruls.

Marsleider Henny Sackers noemt van der Lans "een eigenwijze man en een icoon voor de wandelsport". Sackers: "Het is werkelijk ongelooflijk dat iemand meer dan zeventig keer de Vierdaagse heeft uitgelopen. Vroeger werd je al door je eigen burgemeester gehuldigd als je tien keer had meegedaan."