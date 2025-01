Pieters boekt progressie in revalidatie, conflict met ploeg SD Worx opgelost

Amy Pieters kan weer zelfstandig lopen. De oud-wielrenster heeft haar revalidatietraject bij het Daan Theeuwes Centrum afgerond en woont inmiddels in een aangepast appartement in Amersfoort.

De nu 33-jarige Pieters kwam eind 2021 zwaar ten val tijdens een training van de nationale baanploeg, met blijvend hersenletsel als gevolg. Ze lag maandenlang in coma en begon daarna aan een intensief revalidatietraject. Inmiddels kan ze antwoorden met ja en nee en telt ze soms tot tien.

Pieters zal altijd zorg nodig blijven hebben, maar heeft geleerd om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. "Er wordt beseft dat een veel groter herstel niet meer bereikt zal worden", aldus haar oude ploeg SD Worx.

Conflict

Ook het conflict tussen SD Worx en Pieters is intussen afgehandeld, melden beide partijen. "We hadden een zakelijk verschil van inzicht over de afwikkeling van het contract. Hoewel beide partijen dit als zeer vervelend hebben ervaren, is de persoonlijke relatie tussen Amy en Team SD Worx-Protime nooit onder druk komen te staan."

"Beide partijen zijn dan ook verheugd om te melden dat er inmiddels een minnelijke oplossing is bereikt voor het geschil, waardoor de lopende procedures kunnen worden beëindigd."

Pieters, meervoudig wereldkampioen in het baanwielrennen en Europees kampioen op de weg, reed vanaf 2017 voor SD Worx.