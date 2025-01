Paus bezeert arm bij tweede val in ruim een maand

Paus Franciscus is voor de tweede keer in ruim een maand gevallen. Bij de val in het gastenverblijf waar hij sinds zijn uitverkiezing in 2013 woont, bezeerde hij zijn rechter onderarm. Dat schrijft het Vaticaan in een persverklaring.

Er zijn geen breuken geconstateerd, maar de paus heeft uit voorzorg wel een mitella gekregen.

Het is voor de tweede keer in relatief korte tijd dat de 88-jarige paus valt. Op 7 december viel de paus met zijn gezicht op zijn nachtkastje. Meer dan een flinke blauwe plek aan zijn kin hield hij niet over aan die val.

Rolstoel

De afgelopen jaren kampt de paus geregeld met fysieke klachten. Zo zit hij vaak in een rolstoel vanwege knie- en rugproblemen.

In 2021 onderging hij een darmoperatie. Twee jaar later moest hij nog eens geopereerd worden vanwege een zogenoemde buikbreuk (of hernia), die zich over een eerder litteken had gevormd.