Tientallen koeien dreigen te verdrinken in gierkelder na doorzakken stalvloer

Zo'n veertig koeien zijn vanmiddag door het rooster van hun stal gezakt in het dorp Westbroek (provincie Utrecht). De dieren zitten vast in de gierkelder.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht is ter plaatse en noemt de situatie "dramatisch". "Er staan zo'n veertig koeien tot hun neus in de stront, sommigen kunnen nog maar net hun neus boven houden", aldus de woordvoerder tegen RTV Utrecht.

Reddingsactie

Het is nog niet duidelijk of alle dieren gered kunnen worden. Aan de zijkanten zijn hooibalen neergelegd in de hoop dat de koeien zo zelf uit de gierput kunnen klimmen. De hulpdiensten laten veetakels uit de buurt komen. De reddingsactie gaat lang duren, vermoedt de woordvoerder.

Per dier wordt gekeken wat de beste reddingsmethode is. Rond 13.00 uur meldde de Veiligheidsregio dat er nog geen dieren gewond of dood zijn.

Waardoor de vloer het heeft begeven, is nog onbekend.