Alle koeien die vastzaten in gierkelder gered

Zo'n veertig koeien zijn vanochtend door het rooster van hun stal gezakt in Westbroek (provincie Utrecht). De dieren zaten vast in de gierkelder. Inmiddels zijn ze allemaal gered.

De reddingsactie verliep voorspoedig, zei de woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht in het NOS Radio 1 Journaal. Rond 16.30 uur waren alle dieren in veiligheid. De Veiligheidsregio laat weten dat ze ongedeerd zijn gebleven. "Naar omstandigheden gaat het goed met ze", aldus de woordvoerder.

Baan van strobalen

De Veiligheidsregio noemde de situatie vanochtend "dramatisch". "Er staan zo'n veertig koeien tot hun neus in de stront, sommigen kunnen nog maar net hun neus boven houden", aldus de woordvoerder tegen RTV Utrecht.

Aanvankelijk werd gedacht dat de reddingsactie lang ging duren, maar er werd een methode gevonden die werkt. Aan de zijkanten waren strobalen neergelegd zodat de koeien zoveel mogelijk zelf uit de gierput konden klimmen. Ook hadden de hulpdiensten veetakels uit de buurt laten komen. Per dier werd gekeken wat de beste methode was om het te redden.

Volgens de woordvoerder konden veel dieren zelf uit de put komen. "We hebben van strobalen een soort hellingbaan gecreëerd in de gierput, waardoor de koeien er vrij makkelijk zelf uit konden lopen", zei hij. "Soms is er wat hulp nodig van ons, maar over het algemeen gaat het vrij goed."