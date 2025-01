Gebouw ministerie Economische Zaken korte tijd ontruimd vanwege indringer

Het gebouw van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw en Klimaat en Groene Groei in Den Haag is aan het begin van de middag ruim een uur ontruimd geweest vanwege een indringer. Die zou vanuit het nabijgelegen Paleis van Justitie het ministeriegebouw in gelopen zijn. Het gaat om iemand die vandaag voor de rechter moest verschijnen.

Honderden medewerkers moesten het gebouw verlaten. Enkele tientallen van hen stonden in folie gehuld buiten het gebouw te wachten.

Minister Beljaarts van Economische Zaken bevond zich nog in het gebouw, maar ging later onder begeleiding van beveiligers naar buiten. Rond 13.30 uur mochten de eerste medewerkers weer naar binnen.

Het is nog onduidelijk of de indringer is veroordeeld of nog veroordeeld moest worden. De politie ging het gebouw binnen om de indringer te zoeken, maar is onbekend of degene is aangetroffen.