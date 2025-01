Zeker 87 doden uit omsingelde mijn in Zuid-Afrika gehaald, reddingsactie beëindigd

Aanvankelijk was de overheid niet bereid de achtergebleven mijnwerkers te helpen. Dat gebeurde pas na tussenkomst van de rechter, die de autoriteiten dwong tot een reddingsactie. De autoriteiten gaan er nu vanuit dat er in totaal bijna 2000 mijnwerkers onder de grond aan het werk waren in de diepe Buffelsfontein Gold Mine.

Camera neergelaten

Gisteren liet de politie weten die reddingsactie als beëindigd te beschouwen en ervan uit te gaan dat er geen overlevenden maar onder de grond zijn. Een camera die wordt neergelaten in de schacht moet daar zekerheid over geven.

Mensenrechtenorganisaties hebben veel kritiek op de autoriteiten over de methode om de mijnwerkers 'uit te roken' door de aanvoer van voedsel en andere levensmiddelen te blokkeren. Volgens de politie konden de mijnwerkers via verschillende schachten naar buiten, maar advocaten en burgers die de mijnwerkers verdedigen, bestrijden dat.

Illegale mijnbouw komt veel voor in Zuid-Afrika, dat rijk is aan goud. Mijnwerkers zonder papieren begeven zich in mijnen die door commerciële bedrijven zijn verlaten, en proberen op te delven wat er nog over is. Daar zijn soms ook gewelddadige criminele bendes bij betrokken.