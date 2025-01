Titelverdediger Velzeboer slaat 500 meter over op EK shorttrack vanwege knieklachten

Velzeboer won in de World Tour-wedstrijden dit seizoen al drie keer goud op de 500 meter en één keer goud en twee keer zilver op de 1.000 meter. In het laatste wereldbekerweekend, in Zuid-Korea, greep ze naast de medailles, onder meer vanwege een worsteling op het ijs, een straf en een verloren gezichtsscherm.

Velzeboer is tweevoudig wereldkampioen op de 500 meter en ook regerend wereldkampioen 1.000 meter.

Michelle Velzeboer drievoudig Nederlands kampioen

Bij afwezigheid van Xandra Velzeboer werd Michelle Velzeboer op alle drie de individuele afstanden Nederlands kampioen. Maar het was voor de 21-jarige Michelle "wel even wennen" zonder haar twee jaar oudere zus. "Ik vond het erger dan ik van tevoren had verwacht om zonder haar een wedstrijd te rijden."