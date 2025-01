'Zeeuw' Schoolkate na knappe eerste set ten onder tegen Sinner op Australian Open

Tristan Schoolkate heeft op het centrecourt in Melbourne zijn huid duur verkocht tegen de beste speler van de wereld, Jannik Sinner. In de tweede ronde van de Australian Open kwam de Australiër met Nederlandse roots knap op voorsprong, maar moest hij uiteindelijk toch zijn meerdere kennen in de Italiaan: 6-4, 4-6, 1-6, 3-6.

Al veertien wedstrijden had Sinner geen enkele set afgestaan. Tot hij Schoolkate (ATP-173) tegenover zich kreeg. De Australiër won de eerste set met 6-4 nadat hij Sinner in de tiende game op love had gebroken.

Sinner speelde geen toernooi in zijn voorbereiding op Melbourne. Hij nam wat rust na een druk 2024, waarin hij de Australian Open en de US Open won. Eind november veroverde hij met Italië ook de Davis Cup door Nederland te verslaan.

Slordige Sinner

De Italiaanse titelverdediger maakte aanvankelijk dan ook een slordige indruk tegen de 23-jarige Schoolkate, maar had ook gewoon moeite met het agressieve tennis van de Australiër. Hij wist zich vaak geen raad met de sterke forehands, listige lobjes en harde services door het midden.

Het lukte Sinner lang niet om Schoolkate terug te breken. Pas bij een 3-3 stand in de tweede set kreeg hij het voor elkaar. En net als Schoolkate lukte dat ook meteen met een lovegame. Daarna liep hij uit naar 6-4.