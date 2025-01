IND moet nog weer vaker dwangsom betalen door late asielbeslissing

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft vorig jaar 36,8 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen aan migranten, omdat er niet op tijd werd beslist op aanvragen voor een verblijfsvergunning. In 2023 was dat nog 11,3 miljoen euro. Het gaat vooral om aanvragen in het kader van gezinshereniging, blijkt uit de jaarcijfers van de organisatie.

"Ondanks dat de IND op deze aanvragen meer beslissingen neemt dan de voorgaande jaren, kunnen we het aantal aanvragen niet bijhouden", laat de dienst weten. Er wachten op dit moment meer dan 75.000 mensen op een beslissing. De gemiddelde wachttijd was afgelopen jaar 70 tot 84 weken, afhankelijk van de soort aanvraag. Dat de procedures voor gezinshereniging te lang duren, speelt al een aantal jaren.

De IND wordt steeds vaker geconfronteerd met gerechtelijke procedures, omdat aanvragers het niet eens zijn met een beslissing of vinden dat ze te lang moeten wachten. In twee jaar tijd is het aantal rechtszaken bijna verdubbeld naar 68.000 vorig jaar. Overigens krijgt de dienst in de meeste gevallen, meer dan 85 procent, gelijk van de rechter.

Bij al die rechtszaken moeten medewerkers van de IND aanwezig zijn, wat veel inzet vergt, klaagt directeur Rhodia Maas. Ze pleit al langer voor het afschaffen van de rechterlijke dwangsommen, omdat ze volgens haar niet bijdragen aan snellere beslissingen.

Doorn in het oog

"Ondanks dat we hard werken, ligt er een grote stapel openstaande aanvragen op ons te wachten", zegt Maas. De hoeveelheid werk is de afgelopen jaren niet alleen toegenomen, het is ook ingewikkelder geworden. "Dat is mij allemaal een doorn in het oog. Daarom moeten we ons werk vereenvoudigen en slimmer werken." Aanvragers kunnen dan ook eerder duidelijkheid krijgen, verwacht ze.

Er deden in 2024 32.180 asielzoekers een eerste aanvraag in Nederland. Dat zijn er minder dan in 2022 en 2023. Toch groeit het werk ook daar de IND boven het hoofd: het aantal mensen dat wacht op beslissing steeg naar bijna 51.000. Gemiddeld wacht een asielzoeker 53 weken op een besluit.

Het inwilligingspercentage daalde verder. In 2023 was het 61 procent, vorig jaar kreeg nog 58 procent van de asielzoekers een positief besluit op hun aanvraag.

Vorig jaar deden flink meer mensen een aanvraag voor naturalisatie, in totaal ruim 54.000. De meeste migranten die in 2024 de Nederlandse nationaliteit kregen, hadden eerder een Syrisch, Indiaas of Turks paspoort.